Timor-Leste Prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib
Xarici siyasət
- 11 mart, 2026
- 02:52
Timor-Leste Demokratik Respublikasının Prezidenti Jose Ramos-Horta martın 11-də Azərbaycan Respublikasına səfərə gəlib.
"Report" AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda qonağı Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
Son xəbərlər
03:06
İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi 1,3 mindən çox dinc sakinin həlak olduğunu bildiribRegion
02:52
Foto
Timor-Leste Prezidenti Azərbaycana səfərə gəlibXarici siyasət
02:35
"Axios": ABŞ İsraili İrandakı energetika obyektlərinə hücum etməməyə çağırıbDigər ölkələr
02:05
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Saraclı tayfasından olan Bığlı Hüseynə mənsub kəndDaxili siyasət
01:58
UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin ilk oyunları keçirilibFutbol
01:51
EIA 2027-ci il üçün Azərbaycanda neft hasilatı proqnozunu açıqlayıbEnergetika
01:48
EIA bu il üçün Azərbaycanda neft hasilatı proqnozunu dəyişməyibEnergetika
01:45
ABŞ və Ermənistan dinc nüvə üzrə saziş imzalamağa hazırdırRegion
01:15
Foto