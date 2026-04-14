    Aun: İsraillə danışıqlar Livan xalqının əzablarının sonu ola bilər

    • 14 aprel, 2026
    Aun: İsraillə danışıqlar Livan xalqının əzablarının sonu ola bilər

    Livan Prezidenti Jozef Aun ümid edir ki, Vaşinqtonda İsraillə keçirilən danışıqlar Livan xalqının əzablarının sonunun başlanğıcı ola bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BBC məlumat yayıb.

    O, həmçinin əlavə edib ki, əgər İsrail hücumları davam etdirərsə, cənubi Livana sabitlik qayıtmayacaq.

    Qeyd edək ki, Vaşinqtonda ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə İsrail və Livan arasında danışıqlar başlayıb. Bu, 1993-cü ildən bəri ölkələr arasında ilk bu cür təmaslardır.

    Аун: Переговоры с Израилем могут стать началом конца страданий Ливана

    Son xəbərlər

    23:07

    Ukrayna və Norveç müdafiə tərəfdaşlığı haqqında bəyannamə imzalayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:53

    Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsində növbəti qələbəsini qazanıb

    Futbol
    22:46

    Elçin Əmirbəyov və Jiri Brodski Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyi müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    22:30

    Mirzoyan və Kubilyus müdafiə sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər

    Region
    22:19

    Vaşinqtonda İsrail və Livan səfirləri arasında görüş başa çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:14

    Səudiyyə Ərəbistanı, Pakistan, Misir və Türkiyənin XİN rəhbərləri Ankarada regional məsələləri müzakirə edəcəklər

    Region
    22:00

    Azərbaycan Basketbol Liqasında 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulub

    Komanda
    21:51

    Masazırda iki qadını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    21:41

    Bakının bir sıra yollarında sürət həddi endirilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti