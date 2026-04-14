    Аун: Переговоры с Израилем могут стать началом конца страданий Ливана

    14 апреля, 2026
    • 20:21
    Аун: Переговоры с Израилем могут стать началом конца страданий Ливана

    Президент Ливана Жозеф Аун рассчитывает на то, что переговоры с Израилем , проходящие в Вашингтоне, могут стать началом конца страданий ливаноского народа.

    Как передает Report, об этом сообщает ВВС.

    Он также добавил, что стабильность в южном Ливане не вернется, если Израиль "продолжит оккупацию".

    Отметим, что в Вашингтоне стартовали переговоры между Израилем и Ливаном при посредничестве США. Это первые подобные контакты между странами с 1993 года.

    Aun: İsraillə danışıqlar Livan xalqının əzablarının sonu ola bilər

    Последние новости

    23:06

    Эльчин Амирбеков и Иржи Бродский обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    22:46

    Госдеп одобрил выделение очередной партии гумпомощи Ливану

    Другие страны
    22:29

    Украина и Норвегия подписали декларацию об оборонном партнерстве - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:17

    Подозреваемый в убийстве двух женщин в Масазыре задержан в Геранбое

    Происшествия
    22:13

    Мирзоян и Кубилюс обсудили перспективы сотрудничества в сфере обороны

    В регионе
    22:08

    Израиль и Ливан договорились о разоружении "Хезболлах" - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:56

    Обострение геополитической ситуации и многолетний бюджет – ключевые темы саммита ЕС в Никосии

    Другие страны
    21:52

    В Баку на ряде магистралей из-за погоды снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    21:43

    Маскерано ушел с поста главного тренера "Интер Майами"

    Другие страны
    Лента новостей