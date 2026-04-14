Аун: Переговоры с Израилем могут стать началом конца страданий Ливана
Другие страны
- 14 апреля, 2026
- 20:21
Президент Ливана Жозеф Аун рассчитывает на то, что переговоры с Израилем , проходящие в Вашингтоне, могут стать началом конца страданий ливаноского народа.
Как передает Report, об этом сообщает ВВС.
Он также добавил, что стабильность в южном Ливане не вернется, если Израиль "продолжит оккупацию".
Отметим, что в Вашингтоне стартовали переговоры между Израилем и Ливаном при посредничестве США. Это первые подобные контакты между странами с 1993 года.
