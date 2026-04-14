Аун: Переговоры с Израилем могут стать началом конца страданий Ливана

Президент Ливана Жозеф Аун рассчитывает на то, что переговоры с Израилем , проходящие в Вашингтоне, могут стать началом конца страданий ливаноского народа.

Он также добавил, что стабильность в южном Ливане не вернется, если Израиль "продолжит оккупацию".

Отметим, что в Вашингтоне стартовали переговоры между Израилем и Ливаном при посредничестве США. Это первые подобные контакты между странами с 1993 года.