Израиль и Ливан договорились о разоружении "Хезболлах" - ОБНОВЛЕНО

Предварительные переговоры Израиля и Ливана в Вашингтоне завершилась спустя примерно два часа после начала.

Как передает Report, об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид.

Отмечается, что встреча послов двух стран в США Йехиэля Лейтера и Нады Хамаде проходила в Госдепартаменте при участии главы ведомства Марка Рубио. Это первые прямые переговоры между Ливаном и Израилем за последние 40 лет.

По итогам встречи стороны пришли к единому мнению о необходимости разоружения группировки "Хезболлах".

"Отличные обсуждения, мы обсудили необходимость установления четкой границы. Мы едины в стремлении освободить Ливан от "Хезболлах"", - отметил Лейтер по итогам встречи, которого цитирует Ynet.

Он добавил, что стороны говорили о необходимости в долгосрочной перспективе обеспечить процветание Ливана и беспрепятственно пересекать границы двух стран с целью отдыха и бизнеса.

Напомним, что Израиль настаивает на полном разоружении ливанского движения "Хезболлах" и мирном соглашении, тогда как сама группировка уже выступила против переговоров, назвав их бессмысленными.

В Вашингтоне стартовали переговоры Израиля и Ливана, которые проходят при посредничестве Соединенных Штатов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, это первые подобные контакты Ливана и Израиля с 1993 года.

Американскую сторону на переговорах в Вашингтоне представляют государственный секретарь США Марко Рубио, советник госдепартамента Майк Нидхэм и посол США в Ливане Мишель Исса.

Делегации Израиля и Ливана сформированы на уровне послов в США Надой Хаммаде-Муаввадом и Йехиэлем Лайтером.

Выступая перед началом переговоров Рубио заявил, что встреча является "исторической возможностью" для урегулирования конфликта между странами.

По словам Рубио, переговоры за закрытыми дверями продлятся около шести часов, чего "не достаточно для решения всех сложностей". Однако можно сформировать рамочную основу по мере продвижения сторон вперед, добавил он.