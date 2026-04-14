    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında finalçılar müəyyənləşib

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında finalçılar müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, ilk olaraq yarımfinalda "Xilasedici" "Murov Az Terminal"ı 3:0 (25:19, 25:19, 25:22) məğlub edərək həlledici raunda adlayıb.

    Tərəflər arasında ilk dueldə də "Xilasedici" eyni hesablı qələbəyə sevinmişdi.

    Ardınca "Neftçi" və "Ordu" münasibətlərə aydınlıq gətiriblər. Gərgin idman mübarizəsi şəraitində keçən qarşılaşma "Ordu"nun 3:2 hesablı üstünlüyü ilə bitib və komanda finala adlayıb.

    İlk matçda "Ordu" 3:0 hesabı ilə qalib gəlmişdi.

    Oyunlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında təşkil olunub.

    Xatırladaq ki, reqlamentə əsasən, yarımfinal mərhələsi ev və səfər prinsipi ilə iki oyundan ibarətdir. İki qarşılaşmanın nəticəsinə görə komandaların qələbə sayı bərabər olarsa, qalibi müəyyənləşdirmək üçün "qızıl set" oynanılır. Bürünc və qızıl medal uğrunda həlledici qarşılaşmalar isə cəmi bir oyundan ibarət olacaq.

    23:07

    Ukrayna və Norveç müdafiə tərəfdaşlığı haqqında bəyannamə imzalayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:53

    Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsində növbəti qələbəsini qazanıb

    Futbol
    22:46

    Elçin Əmirbəyov və Jiri Brodski Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyi müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    22:30

    Mirzoyan və Kubilyus müdafiə sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər

    Region
    22:19

    Vaşinqtonda İsrail və Livan səfirləri arasında görüş başa çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:14

    Səudiyyə Ərəbistanı, Pakistan, Misir və Türkiyənin XİN rəhbərləri Ankarada regional məsələləri müzakirə edəcəklər

    Region
    22:00

    Azərbaycan Basketbol Liqasında 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulub

    Komanda
    21:51

    Masazırda iki qadını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    21:41

    Bakının bir sıra yollarında sürət həddi endirilib

    İnfrastruktur
