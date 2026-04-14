Tayani: İtaliya yalnız öz milli maraqlarını müdafiə edəcək
- 14 aprel, 2026
- 20:54
İtaliya yalnız öz milli maraqlarını müdafiə etmək niyyətindədir və Baş nazir Ciorcia Meloninin Papa XIV Leo haqqındakı mövqeyini bütün italiyalılar bölüşür.
"Report" xəbər verir ki, bunu İtaliya Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Antonio Tayani Romanın Yaxın Şərqdəki münaqişə ilə bağlı mövqeyinə dair ABŞ Prezidenti Donald Trampın bugünkü bəyanatlarına cavab olaraq bildirib.
Onun sözlərinə görə, İtaliya Qərbin birliyinin səmimi tərəfdarı və ABŞ-nin etibarlı müttəfiqi olaraq qalır, lakin bu birlik qarşılıqlı sadiqlik və hörmətə əsaslanmalıdır.
"Biz düşündüyümüzü deməyə öyrəşmişik, çünki ciddi insanlar belə edirlər. Bu günə qədər Prezident Tramp Ciorcia Melonini cəsur bir insan hesab edirdi. O yanılmırdı, çünki o, düşündüyümüzü deməkdən heç vaxt imtina etməyən bir qadındır və Papa XIV Leo haqqında da o, məhz bizim hamımızın, İtaliya vətəndaşlarının düşündüyünü deyib", - o, "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
Tayani həmçinin əlavə edib ki, Meloni İtaliya hökumətinin digər üzvləri ilə birgə həmişə sadəcə ölkənin maraqlarını müdafiə edir və edəcək.
Daha əvvəl Donald Tramp Ciorcia Melonini tənqid edərək bildirib ki, o, İranla münaqişə kontekstində ABŞ-yə kifayət qədər dəstək göstərmir və İtaliyanı bu vəziyyətə cəlb etməkdən imtina edib. O həmçinin qeyd edib ki, onun mövqeyindən şoka düşüb və onu daha cəsarətli siyasətçi hesab edirdi.