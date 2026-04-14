Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Таяни: Италия будет защищать только свои национальные интересы

    Другие страны
    14 апреля, 2026
    19:19
    Таяни: Италия будет защищать только свои национальные интересы

    Италия намерена защищать только свои национальные интересы, а позицию премьера Джорджи Мелони о Папе Льве XIV разделяют все итальянцы.

    Как передает Report, об этом заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни в ответ на сегодняшние заявления президента США Дональда Трампа касательно позиции Рима по конфликту на Ближнем Востоке.

    По его словам, Италия остается искренним сторонником единства Запада и надежным союзником США, однако это единство должно основываться на взаимной лояльности, уважении и откровенности.

    "Мы привыкли говорить то, что думаем, потому что так поступают серьезные люди. До сегодняшнего дня президент Трамп считал Джорджу Мелони смелым человеком. Он не ошибался, потому что она женщина, которая никогда не отказывается говорить то, что думает. И о Папе Льве XIV она сказала именно то, что думаем мы все, граждане Италии", - написал он в соцсети Х.

    Он также добавил, что Мелони вместе с другими членами правительства Италии "всегда защищает и будет защищать только интересы страны".

    Ранее Дональд Трамп раскритиковал Джорджу Мелони, заявив, что она не оказывает достаточной поддержки США в контексте конфликта с Ираном и отказалась вовлекать Италию в ситуацию. Он также отметил, что был шокирован ее позицией и считал ее более решительным политиком.

    Tayani: İtaliya yalnız öz milli maraqlarını müdafiə edəcək

