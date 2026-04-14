    Трамп заявил, что слова Мелони его шокировали: Я думал, у нее есть смелость

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал премьер-министра Италии Джорджу Мелони, назвав ее позицию недостаточно поддерживающей действия Вашингтона в конфликте с Ираном.

    Как сообщает Report, об этом американский лидер заявил в интервью Corriere della Sera.

    "Нравится ли итальянцам тот факт, что ваш премьер не оказывает нам никакой помощи для получения нефти? Это нравится людям? Я не могу себе этого представить. Я шокирован ею. Я думал, что у нее есть смелость, я ошибался", - сказал он.

    По словам Трампа, Мелони не хочет вовлекать Италию в ситуацию на Ближнем Востоке, несмотря на зависимость страны от энергоресурсов: "Она просто говорит, что Италия не хочет быть вовлеченной. Хотя Италия получает оттуда свою нефть, хотя Америка очень важна для Италии. Она не считает, что Италия должна быть вовлечена. Она думает, что Америка должна делать эту работу за нее".

    Отвечая на комментарий Джорджи Мелони о том, что его заявления в адрес Папы Римского Льва XIV неприемлемы, Трамп заявил: "Это она неприемлема, потому что ей все равно, есть ли у Ирана ядерное оружие. Иран взорвал бы Италию за две минуты, если бы у него была такая возможность".

    Американский лидер добавил, что Мелони "сильно отличается от того, какой он ее представлял".

    Tramp: Düşünürdüm ki, Meloni cəsarətlidir

