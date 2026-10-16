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    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.10.2026)

    Maliyyə
    • 16 oktyabr, 2026
    • 09:04
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.10.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,12 % artaraq 1,9090 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,0290 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9090

    100 Rusiya rublu

    2,0290

    1 Avstraliya dolları

    1,1809

    1 Belarus rublu

    0,5530

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1266

    1 Çexiya kronu

    0,0784

    1 Çin yuanı

    0,2541

    1 Danimarka kronu

    0,2554

    1 Gürcü larisi

    0,6550

    1 Honq Konq dolları

    0,2166

    1 Hindistan rupisi

    0,0179

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2616

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1711

    1 İsveçrə frankı

    2,0562

    1 İsrail şekeli

    0,5492

    1 Kanada dolları

    1,1992

    1 Küveyt dinarı

    5,4673

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3755

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5246

    1 Moldova leyi

    0,0948

    1 Norveç kronu

    0,1799

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6116

    1 Polşa zlotası

    0,4369

    1 Rumıniya leyi

    0,3579

    1 Serbiya dinarı

    0,0163

    1 Sinqapur dolları

    1,3267

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4530

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3018

    Türk lirəsi

    0,0343

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0379

    Yapon yeni

    1,0771

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9613

    Qızıl

    7096,6415

    Gümüş

    		 98,2681

    Platin

    		 2791,3320

    Palladium

    1942,2585
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Valyuta məzənnələri Manatın məzənnəsi Azərbaycan manatı ABŞ dolları Rusiya rublu
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.10.2026)
    CBA currency exchange rates (16.10.2026)
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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