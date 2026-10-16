Ilham Aliyev Day of Restoration of Independence Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA) Road to Victory
    Ilham Aliyev Day of Restoration of Independence Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA) Road to Victory

    CBA currency exchange rates (16.10.2026)

    Finance
    • 16 October, 2026
    • 09:16
    CBA currency exchange rates (16.10.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.12% to 1.9090 manats, and 100 Russian rubles rose by 0.7% to 2.0290 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9090

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0290

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1809

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5530

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1266

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0784

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2541

    1 DKK (Danish krone)

    0.2554

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6550

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2166

    1 INR (Indian rupee)

    0.0179

    1 GBP (British pound)

    2.2616

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1711

    1 CHF (Swiss franc)

    2.0562

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5492

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.1992

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.4673

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3755

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5246

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0948

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1799

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0142

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6116

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4369

    1 RON (Romanian leu)

    0.3579

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0163

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3267

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4530

    1 SDR (IMF)

    2.3018

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0343

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0379

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0771

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9613

    Gold (1 ounce)

    7,096.6415

    Silver (1 ounce)

    98.2681

    Platinum (1 ounce)

    2,791.3320

    Palladium (1 ounce)

    1,942.2585
    Central Bank of Azerbaijan (CBA) Currency exchange rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.10.2026)
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