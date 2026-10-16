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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.10.2026)

    Финансы
    • 16 октября, 2026
    • 09:20
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.10.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,12%, до 1,909 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,7%, до 2,029 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9090

    100 российских рублей

    2,0290

    1 австралийский доллар

    1,1809

    1 белорусский рубль

    0,5530

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1266

    1 чешская крона

    0,0784

    1 китайский юань

    0,2541

    1 датская крона

    0,2554

    1 грузинский лари

    0,6550

    1 гонконгский доллар

    0,2166

    1 индийская рупия

    0,0179

    1 британский фунт

    2,2616

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1711

    1 швейцарский франк

    2,0562

    1 израильский шекель

    0,5492

    1 канадский доллар

    1,1992

    1 кувейтский динар

    5,4673

    100 казахстанских тенге

    0,3755

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5246

    1 молдавский лей

    0,0948

    1 норвежская крона

    0,1799

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6116

    1 польский злотый

    0,4369

    1 румынский лей

    0,3579

    1 сербский динар

    0,0163

    1 сингапурский доллар

    1,3267

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4530

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3018

    1 Турецкая лира

    0,0343

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0379

    100 Японских йен

    1,0771

    1 Новозеландский доллар

    0,9613

    Золото

    7096,6415

    Серебро

    98,2681

    Платина

    2791,3320

    Палладий

    1942,2585
    Курсы валют ЦБА
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.10.2026)
    CBA currency exchange rates (16.10.2026)
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