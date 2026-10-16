Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.10.2026)
- 16 октября, 2026
- 09:20
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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,12%, до 1,909 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,7%, до 2,029 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9090
|
100 российских рублей
|
2,0290
|
1 австралийский доллар
|
1,1809
|
1 белорусский рубль
|
0,5530
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1266
|
1 чешская крона
|
0,0784
|
1 китайский юань
|
0,2541
|
1 датская крона
|
0,2554
|
1 грузинский лари
|
0,6550
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0179
|
1 британский фунт
|
2,2616
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1711
|
1 швейцарский франк
|
2,0562
|
1 израильский шекель
|
0,5492
|
1 канадский доллар
|
1,1992
|
1 кувейтский динар
|
5,4673
|
100 казахстанских тенге
|
0,3755
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5246
|
1 молдавский лей
|
0,0948
|
1 норвежская крона
|
0,1799
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6116
|
1 польский злотый
|
0,4369
|
1 румынский лей
|
0,3579
|
1 сербский динар
|
0,0163
|
1 сингапурский доллар
|
1,3267
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4530
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3018
|
1 Турецкая лира
|
0,0343
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0379
|
100 Японских йен
|
1,0771
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9613
|
Золото
|
7096,6415
|
Серебро
|
98,2681
|
Платина
|
2791,3320
|
Палладий
|
1942,2585