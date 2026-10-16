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    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir

    Media
    • 16 oktyabr, 2026
    • 09:00
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir

    Bakıda, Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir.

    "Report"un xəbərinə görə, toplantıda ümumilikdə 225 nümayəndənin iştirakı təsdiqlənib.

    Qurultayda Azərbaycan Mətbuat Şurası İdarə Heyəti sədrinin və Nəzarət-Təftiş Komissiyasının hesabatları dinləniləcək, hesabat ətrafında müzakirə aparılacaq, Şuranın İdarə Heyətinin yeni tərkibi seçiləcək. Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayında Təşkilat Komitəsi tərəfindən yekun seçki bülleteninə ən çox səs toplamış 46 namizədin adı daxil edilib.

    Toplantıda İdarə Heyətinə 28 jurnalist namizəddən 14-ü, 18 ictimaiyyət nümayəndəsi olan namizəddən isə 9-u seçiləcək.

    Qeyd edək ki, hazırda Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin sədri Rəşad Məciddir.

    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir

    Rəşad Məcid Azərbaycanlı jurnalistlər Azərbaycan jurnalistlərinin IX qurultayı Azərbaycan Mətbuat Şurası (AMŞ)
    Foto
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