В Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова в Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана.

Как сообщает Report, участие в мероприятии подтвердили 225 делегатов.

В рамках съезда будут заслушаны доклады председателя правления Совета прессы Азербайджана и Контрольно-инспекционной комиссии, состоится обсуждение докладов, а также будет избран новый состав правления Совета.

Организационный комитет включил в окончательный список 46 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

В состав правления изберут 14 из 28 кандидатов-журналистов и 9 из 18 кандидатов, представляющих общественность.

Отметим, что действующим председателем правления Совета прессы является Рашад Меджид.