В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
Медиа
- 16 октября, 2026
- 09:14
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В Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова в Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана.
Как сообщает Report, участие в мероприятии подтвердили 225 делегатов.
В рамках съезда будут заслушаны доклады председателя правления Совета прессы Азербайджана и Контрольно-инспекционной комиссии, состоится обсуждение докладов, а также будет избран новый состав правления Совета.
Организационный комитет включил в окончательный список 46 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
В состав правления изберут 14 из 28 кандидатов-журналистов и 9 из 18 кандидатов, представляющих общественность.
Отметим, что действующим председателем правления Совета прессы является Рашад Меджид.
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