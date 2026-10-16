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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана

    Медиа
    • 16 октября, 2026
    • 09:14
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана

    В Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова в Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана.

    Как сообщает Report, участие в мероприятии подтвердили 225 делегатов.

    В рамках съезда будут заслушаны доклады председателя правления Совета прессы Азербайджана и Контрольно-инспекционной комиссии, состоится обсуждение докладов, а также будет избран новый состав правления Совета.

    Организационный комитет включил в окончательный список 46 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

    В состав правления изберут 14 из 28 кандидатов-журналистов и 9 из 18 кандидатов, представляющих общественность.

    Отметим, что действующим председателем правления Совета прессы является Рашад Меджид.

    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана
    В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана

    Рашад Меджид IX съезд журналистов Азербайджана Совет прессы Азербайджана
    Фото
    Mətbuat Şurasının IX Qurultayı keçirilir
    Фото
    9th Congress of Azerbaijan Press Council underway in Baku
    MiniBoss
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