СМИ: Иран выдвинул условия для возобновления переговоров с США

Иран отказался от всех предложений стран, которые были готовы выступить посредниками на переговорах о прекращении огня, и требует от США определенных гарантий, чтобы возобновить дипломатический процесс.

Как передает Report, с таким утверждением выступил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По данным его источников, Тегеран настаивает на том, чтобы Вашингтон гарантировал ненападение на исламскую республику в будущем, выплату репараций, а также согласие с тем, что Иран будет реализовывать полный ядерный топливный цикл на своих объектах атомной энергетики.

Ранее советник аппарата верховного лидера Ирана Камаль Харази заявил, что Тегеран сейчас не видит возможности для переговоров с Вашингтоном.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.