İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    KİV: İran ABŞ ilə danışıqları bərpa etmək üçün şərtlər irəli sürüb

    Region
    • 11 mart, 2026
    • 03:37
    KİV: İran ABŞ ilə danışıqları bərpa etmək üçün şərtlər irəli sürüb

    İran atəşkəs danışıqlarında vasitəçi olmağa hazır olan ölkələrin bütün təkliflərindən imtina edib və diplomatik prosesi bərpa etmək üçün ABŞ-dən müəyyən zəmanətlər tələb edir.

    "Report" xəbər verir ki, Livanın "Al Mayadeen" telekanalı belə bir iddia ilə çıxış edib.

    Mənbələrin məlumatına görə, Tehran Vaşinqtonun gələcəkdə İslam Respublikasına hücum etməyəcəyinə dair zəmanət verməsi, təzminat ödənilməsi, habelə İranın öz atom enerjisi obyektlərində tam nüvə yanacaq dövrünü həyata keçirməsi ilə razılaşması barədə israr edir.

    Daha əvvəl İranın ali rəhbərinin aparatının məsləhətçisi Kamal Xərrazi bildirmişdi ki, Tehran hazırda Vaşinqtonla danışıqlar üçün imkan görmür.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. İranın ən böyük şəhərləri, o cümlədən Tehran zərbələrə məruz qalıb. Ağ Evdə hücumu Tehrandan gələn raket və nüvə təhdidləri ilə əsaslandırıblar. SEPAH İsraildəki obyektlərə hücum edərək genişmiqyaslı cavab əməliyyatı başlatdığını açıqlayıb. ABŞ-nin Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı obyektləri də zərbələrə məruz qalıb. İrana endirilən zərbələr nəticəsində ali dini lider ayətullah Əli Xamenei öldürülüb.

    İran ABŞ Razılaşma zəmanət
    СМИ: Иран выдвинул условия для возобновления переговоров с США

    Son xəbərlər

    04:09

    Dövlət Komitəsinin sədri: "ASAN xidmət" modelindən bütün ölkələrin qadınları faydalanmalıdır

    Xarici siyasət
    03:37

    KİV: İran ABŞ ilə danışıqları bərpa etmək üçün şərtlər irəli sürüb

    Region
    03:14

    Bahar Muradova: AQEM yanında Qadınlar Şurasının təsisi Azərbaycanın inklüziv inkişaf siyasətinin nəticəsidir

    Xarici siyasət
    03:06

    İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi 1,3 mindən çox dinc sakinin həlak olduğunu bildirib

    Region
    02:52
    Foto

    Timor-Leste Prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    02:35

    "Axios": ABŞ İsraili İrandakı energetika obyektlərinə hücum etməməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    02:05
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Saraclı tayfasından olan Bığlı Hüseynə mənsub kənd

    Daxili siyasət
    01:58

    UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin ilk oyunları keçirilib

    Futbol
    01:51

    EIA 2027-ci il üçün Azərbaycanda neft hasilatı proqnozunu açıqlayıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti