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    Leyla Əliyeva Aşqabadda Milli Türkmən Xalçası Muzeyində olub

    Mədəniyyət siyasəti
    • 20 oktyabr, 2026
    • 18:07
    Leyla Əliyeva Aşqabadda Milli Türkmən Xalçası Muzeyində olub

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva, Qurbanqulu Berdiməhəmmədov adına Xeyriyyə Fondunun tibb sahəsi üzrə vitse-prezidenti Oğulcahan Atabayeva və Özbəkistan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri Saida Mirziyoyeva oktyabrın 20-də Aşqabadda Milli Türkmən Xalçası Muzeyində olublar.

    "Report" xəbər verir ki, ziyarət zamanı qonaqlara Türkmənistanın əl xalçalarının vətəni olaraq qədim ənənələrə əsaslanan xalçaçılıq sənətini bu gün də uğurla qoruyub inkişaf etdirdiyi bildirilib.

    Qeyd olunub ki, bu məqsədlə yaradılmış və qiymətli eksponatların qorunduğu Xalça Muzeyində nadir və nəhəng nümunələr saxlanılır.

    Vurğulanıb ki, burada 2001–2003-cü illərdə toxunulmuş və "Ginnesin Rekordlar Kitabı"na daxil edilmiş dünyanın ən böyük xalçası, İkinci Dünya müharibəsi illərində qadınların çətinliklərə baxmayaraq sona çatdırdıqları ilk nəhəng xalça, həmçinin 2009-cu ildə xüsusi olaraq muzeyin yeni binası üçün toxunulmuş xalçalar qorunub saxlanılır. Muzeyin fondlarında 2000-ə yaxın nadir və qədim əl işi xalça məmulatları, o cümlədən XVII–XIX əsrlərə aid unikal nümunələr mövcuddur.

    Sonra milli türkmən geyimlərinin moda sərgisi nümayiş olunub. Nümayiş zamanı əl işi naxışlı ipək türkmən libasları, qədim milli, həmçinin müasir elementlərlə zənginləşdirilmiş geyimlər də geniş şəkildə təqdim edilib.

    Leyla Əliyeva Aşqabadda Milli Türkmən Xalçası Muzeyində olub
    Leyla Əliyeva Aşqabadda Milli Türkmən Xalçası Muzeyində olub
    Leyla Əliyeva Aşqabadda Milli Türkmən Xalçası Muzeyində olub
    Leyla Əliyeva Aşqabadda Milli Türkmən Xalçası Muzeyində olub
    Leyla Əliyeva Aşqabadda Milli Türkmən Xalçası Muzeyində olub
    Leyla Əliyeva Aşqabadda Milli Türkmən Xalçası Muzeyində olub
    Leyla Əliyeva Aşqabadda Milli Türkmən Xalçası Muzeyində olub
    Leyla Əliyeva Aşqabadda Milli Türkmən Xalçası Muzeyində olub
    Leyla Əliyeva Aşqabadda Milli Türkmən Xalçası Muzeyində olub
    Leyla Əliyeva Aşqabadda Milli Türkmən Xalçası Muzeyində olub
    Leyla Əliyeva Türkmənistan
    Foto
    Лейла Алиева посетила Национальный музей туркменского ковра в Ашхабаде
    Foto
    Leyla Aliyeva visits Turkmen Carpet Museum in Ashgabat
    MiniBoss
    MiniBoss

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