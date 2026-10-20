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    Лейла Алиева посетила Национальный музей туркменского ковра в Ашхабаде

    Kультурная политика
    • 20 октября, 2026
    • 18:47
    Лейла Алиева посетила Национальный музей туркменского ковра в Ашхабаде

    20 октября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева и руководитель Администрации президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева посетили Национальный музей туркменского ковра в Ашхабаде.

    Как сообщает Report, в ходе посещения гости были проинформированы о том, что Туркменистан, являясь родиной ковров ручной работы, и сегодня успешно сохраняет и развивает искусство ковроткачества, основанное на древних традициях. Было отмечено, что в созданном с этой целью Музее ковра, где хранятся ценные экспонаты, представлены редкие образцы, в том числе ковры гигантских размеров.

    Было подчеркнуто, что в музее хранятся крупнейший в мире ковер, сотканный в 2001-2003 годах и включенный в Книгу рекордов Гиннесса, первый гигантский ковер, который женщины завершили, несмотря на трудности военных лет, в период Второй мировой войны, а также ковры, изготовленные в 2009 году специально для нового здания музея. В фондах музея насчитывается около 2000 редких и старинных ковровых изделий ручной работы, в том числе уникальные образцы, относящиеся к XVII-XIX векам.

    Затем состоялся показ коллекции туркменской национальной одежды. В ходе показа были представлены шелковые туркменские платья с ручной вышивкой, традиционные национальные наряды, а также костюмы, сочетающие национальные мотивы с современными элементами.

    Лейла Алиева посетила Национальный музей туркменского ковра в Ашхабаде
    Лейла Алиева посетила Национальный музей туркменского ковра в Ашхабаде
    Лейла Алиева посетила Национальный музей туркменского ковра в Ашхабаде
    Лейла Алиева посетила Национальный музей туркменского ковра в Ашхабаде
    Лейла Алиева посетила Национальный музей туркменского ковра в Ашхабаде
    Лейла Алиева посетила Национальный музей туркменского ковра в Ашхабаде
    Лейла Алиева посетила Национальный музей туркменского ковра в Ашхабаде
    Лейла Алиева посетила Национальный музей туркменского ковра в Ашхабаде
    Лейла Алиева посетила Национальный музей туркменского ковра в Ашхабаде
    Лейла Алиева посетила Национальный музей туркменского ковра в Ашхабаде

    Лейла Алиева Фонд Гейдара Алиева Туркменистан
    Фото
    Leyla Əliyeva Aşqabadda Milli Türkmən Xalçası Muzeyində olub
    Фото
    Leyla Aliyeva visits Turkmen Carpet Museum in Ashgabat
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