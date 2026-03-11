Axios: США призвали Израиль не атаковать объекты энергетики в Иране

США попросили Израиль прекратить атаки на энергетическую и нефтяную инфраструктуру Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, соответствующий месседж Белый дом передал израильскому руководству и Генштабу ЦАХАЛ.

Администрация президента США Дональда Трампа, указывает СМИ, выделяет три ключевые причины для сдерживания: во-первых, Трамп хотел бы сотрудничества с иранским нефтяным сектором после конфликта; во-вторых, США опасаются массированного ответного удара Ирана по энергетической инфраструктуре в других странах Персидского залива; в-третьих, удары по иранской энергетике нанесут ущерб местному населению.

Axios пишет, что Трамп рассматривает тотальное уничтожение нефтяной инфраструктуры Ирана как крайнюю меру, которую следует применять только в ответ на умышленную атаку Тегерана по топливным объектам в Персидском заливе.

В Белом доме, в посольстве Израиля в Вашингтоне и в ЦАХАЛ информацию комментировать не стали.