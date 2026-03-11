Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Axios: США призвали Израиль не атаковать объекты энергетики в Иране

    Другие страны
    • 11 марта, 2026
    • 00:58
    Axios: США призвали Израиль не атаковать объекты энергетики в Иране

    США попросили Израиль прекратить атаки на энергетическую и нефтяную инфраструктуру Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

    По данным портала, соответствующий месседж Белый дом передал израильскому руководству и Генштабу ЦАХАЛ.

    Администрация президента США Дональда Трампа, указывает СМИ, выделяет три ключевые причины для сдерживания: во-первых, Трамп хотел бы сотрудничества с иранским нефтяным сектором после конфликта; во-вторых, США опасаются массированного ответного удара Ирана по энергетической инфраструктуре в других странах Персидского залива; в-третьих, удары по иранской энергетике нанесут ущерб местному населению.

    Axios пишет, что Трамп рассматривает тотальное уничтожение нефтяной инфраструктуры Ирана как крайнюю меру, которую следует применять только в ответ на умышленную атаку Тегерана по топливным объектам в Персидском заливе.

    В Белом доме, в посольстве Израиля в Вашингтоне и в ЦАХАЛ информацию комментировать не стали.

    Операция США и Израиля против Ирана атаки Axios
    Ты - Король

    Последние новости

    00:58

    Axios: США призвали Израиль не атаковать объекты энергетики в Иране

    Другие страны
    00:43

    "Галатасарай" обыграл "Ливерпуль" в первом матче 1/8 Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    00:40
    Фото

    В ООН представлен опыт Азербайджана в противодействии гендерному насилию

    Внешняя политика
    00:17

    Делегация Украины отбыла на Ближний Восток для обсуждения сделки по дронам

    Другие страны
    00:02

    КСИР: В небе над Ираном с начала американо-израильской операции нейтрализовано 104 дрона

    В регионе
    23:54

    Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-февраль упали на 47%

    В регионе
    23:42

    Генсек ООН: Иран имеет право на самооборону

    В регионе
    23:40

    В Иране раскрыли детали телефонного разговора Путина с Пезешкианом

    В регионе
    23:22
    Фото

    Азербайджанский борец Зафар Алиев взял бронзу ЧЕ в Сербии - ОБНОВЛЕНО-4

    Индивидуальные
    Лента новостей