Глава Госкомитета встретилась в Нью-Йорке с азербайджанскими женщинами-предпринимателями

В Турецком доме в Нью-Йорке прошло мероприятие с участием женщин-предпринимателей из Турции и Азербайджана.

Как сообщает американское бюро Report, встреча была организована Комиссией по гендерному равенству Великого национального собрания (парламент) Турции.

Выступая на мероприятии, председатель Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова отметила, что эта платформа, объединяющая женщин-предпринимателей, служит расширению экономического сотрудничества и укреплению общих ценностей. Она подчеркнула, что страны тюркского мира, опираясь на общую историю и культурное наследие, могут еще больше развивать экономическое сотрудничество.

Б. Мурадова сказала, что трансформация, происходящая в мировой экономике, включая "зеленую экономику", цифровое развитие и инновации создают новые возможности, а женщины-предприниматели являются важным фактором инклюзивного экономического роста. По ее словам, более широкое вовлечение женщин в экономическую деятельность способствует росту ВВП и расширению занятости.

Председатель комитета отметила, что развитие женского предпринимательства является одним из важных направлений государственной политики и в Азербайджане. Она назвала полезным опыт Турции в этой сфере.

В рамках мероприятия Бахар Мурадова встретилась с азербайджанскими женщинами-предпринимателями, работающими в США, поинтересовалась их деятельностью и провела обмен мнениями.