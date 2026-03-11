Минэнерго США сохранило прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2026 год

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сохранило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2026 год.

Как передает Report, такие данные отражены в мартовском выпуске отчета EIA "Краткосрочный энергетический прогноз".

Согласно обновленным цифрам, в 2026 году добыча нефти в Азербайджане составит в среднем 540 тыс. баррелей в сутки, аналогичный прогноз был представлен и в прошлом месяце.

Ожидается, что в первом квартале этого года добыча нефти составит 550 тысяч баррелей, во втором - 540 тыс. баррелей, а в третьем и четвертом кварталах - 530 тыс. баррелей в сутки. Прогнозные показатели, опубликованные в прошлом месяцев, остались без изменений.

Напомним, что в первом и втором кварталах 2025 года добыча нефти в стране составляла 570 тыс. баррелей в сутки, а в третьем и четвертом кварталах - 560 тыс. баррелей.