    Минэнерго США сохранило прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2026 год

    11 марта, 2026
    02:17
    Минэнерго США сохранило прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2026 год

    Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сохранило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2026 год.

    Как передает Report, такие данные отражены в мартовском выпуске отчета EIA "Краткосрочный энергетический прогноз".

    Согласно обновленным цифрам, в 2026 году добыча нефти в Азербайджане составит в среднем 540 тыс. баррелей в сутки, аналогичный прогноз был представлен и в прошлом месяце.

    Ожидается, что в первом квартале этого года добыча нефти составит 550 тысяч баррелей, во втором - 540 тыс. баррелей, а в третьем и четвертом кварталах - 530 тыс. баррелей в сутки. Прогнозные показатели, опубликованные в прошлом месяцев, остались без изменений.

    Напомним, что в первом и втором кварталах 2025 года добыча нефти в стране составляла 570 тыс. баррелей в сутки, а в третьем и четвертом кварталах - 560 тыс. баррелей.

    EIA bu il üçün Azərbaycanda neft hasilatı proqnozunu dəyişməyib
