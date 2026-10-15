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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    В столице и ряде регионов Азербайджана на время ремонтных работ отключат электричество

    Энергетика
    • 15 октября, 2026
    • 08:06
    В столице и ряде регионов Азербайджана на время ремонтных работ отключат электричество

    В Баку и некоторых районах республики на время плановых ремонтных работ 15 октября не будет света.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

    В Ясамальском районе столицы с 10:00 до 13:00 ограничения будут введены на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Гасан бека Зардаби, Мирали Сеидова, Наримана Нариманова и проспекта Иншаатчылар.

    В Хазарском районе в то же время перебои будут наблюдаться в жилых массивах Албалылыг и Бина Атчылыг, поселке Бузовна, а также на некоторых территориях по Абшеронской улице.

    В поселке Биляджяри Бинагадинского района с 11:00 до 16:00 не будет света на улице 10 Мая и ряде жилых массивов ниже трассы Хырдалан-Бинагади.

    В Агдаше с 11:00 до 16:00 будет прекращено электроснабжение абонентов на улицах Агалы, Арифа Гейдарова, Фариза Сафарова, Мухаммеда Физули, Мушфига Исаева, Наримана Нариманова, проспекте Гейдара Алиева, а также в селах Биринджи Арал, Эмирарх, Гювякянд, Хосров, Икинджи Арал, Гюлбяндя, Орта Гасыл, Садават, Шамсабад, Шордяхня, Юхары Ляки.

    В Евлахском районе ограничения с 10:00 до 15:00 затронут села Ашагы Саламабад, Бейдили, Эджями, Гюлевшя, Гоюнбинаси, Юхары Саламабад.

    В городе Мингячевире света с 09:00 до 11:00 не будет на улицах 20 Января, Айдына Маммедова, Гаджи Зейналабдина Тагиева, Гейдара Алиева, Муслима Магомаева, Шаха Исмаила Хатаи.

    В Джалилабадском районе с 10:00 в течение двух часов будут перебои в электроснабжении сел Буравар, Кевюзбулаг, Лякин, Захматабад.

    "После завершения проводимых работ абоненты в этих районах будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - добавили в "Азеришыг".

    ОАО Азеришыг
    Bu gün Azərbaycanın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq
    MiniBoss
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