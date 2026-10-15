Reuters: США планируют смягчить санкции против "теневого флота" РФ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения санкций в отношении "теневого флота" РФ с целью снижения ставок фрахта.

Как передает Report, об этом агентство Reuters сообщает со ссылкой на американского чиновника.

По словам собеседника издания, речь идет о возможном разрешений на транспортировку "легальной нефти" судами, которые ранее находились под санкциями. Это касается сырой нефти или нефтепродуктов, не подпадающих под американские санкции, а не российской или иранской нефти, на которую распространяются ограничения, пояснил он. Цель состоит в том, чтобы вывозить из Персидского залива больше сырой нефти и нефтепродуктов. Компаниям, которые хотят воспользоваться попавшими под санкции судами, придется обратиться в Минфин США за соответствующим разрешением, сообщил чиновник.

В Минэнерго заявили, что любые шаги по ослаблению санкций в отношении "теневого флота" не помогут России транспортировать нефть или нефтепродукты.

Смягчение ограничений "может высвободить небольшое количество дополнительных танкеров для челночных рейсов" в Ормузском проливе, однако это вряд ли приведет к повсеместному снижению ставок фрахта, поскольку страховщики по-прежнему будут обязаны соблюдать нормы ЕС и Великобритании, сказали источники в морской отрасли.