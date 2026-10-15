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    Reuters: США планируют смягчить санкции против "теневого флота" РФ

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 07:49
    Reuters: США планируют смягчить санкции против теневого флота РФ

    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения санкций в отношении "теневого флота" РФ с целью снижения ставок фрахта.

    Как передает Report, об этом агентство Reuters сообщает со ссылкой на американского чиновника.

    По словам собеседника издания, речь идет о возможном разрешений на транспортировку "легальной нефти" судами, которые ранее находились под санкциями. Это касается сырой нефти или нефтепродуктов, не подпадающих под американские санкции, а не российской или иранской нефти, на которую распространяются ограничения, пояснил он. Цель состоит в том, чтобы вывозить из Персидского залива больше сырой нефти и нефтепродуктов. Компаниям, которые хотят воспользоваться попавшими под санкции судами, придется обратиться в Минфин США за соответствующим разрешением, сообщил чиновник.

    В Минэнерго заявили, что любые шаги по ослаблению санкций в отношении "теневого флота" не помогут России транспортировать нефть или нефтепродукты.

    Смягчение ограничений "может высвободить небольшое количество дополнительных танкеров для челночных рейсов" в Ормузском проливе, однако это вряд ли приведет к повсеместному снижению ставок фрахта, поскольку страховщики по-прежнему будут обязаны соблюдать нормы ЕС и Великобритании, сказали источники в морской отрасли.

    Теневой флот России Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ Rusiyanın "kölgə donanması"na qarşı sanksiyaları yumşaltmağı nəzərdən keçirir
    US plans to ease sanctions against Russia's shadow fleet
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