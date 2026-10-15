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    Пыльная погода в Баку и на Абшероне сохранится два дня

    Экология
    • 15 октября, 2026
    • 08:44
    Пыльная погода в Баку и на Абшероне сохранится два дня

    В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.

    Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

    В ведомстве уточнили, что данные с автоматических станций показывают, что содержание пыли в воздухе в настоящее время превышает норму в 2,2 раза.

    Наблюдаемая пыльная погода носит трансграничный характер, связанный с метеорологическими условиями, и проникла на территорию страны посредством воздушных потоков с юго-восточного направления.

    "Ожидается, что пыльная погода в зависимости от метеорологической обстановки сохранится в течение двух дней", - добавили в Минэкологии.

    Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана
    Bakıda və Abşeronda hava iki gün tozlu olacaq
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    44 - Tezliklə

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