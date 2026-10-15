İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Bakıda və Abşeronda hava iki gün tozlu olacaq

    Ekologiya
    • 15 oktyabr, 2026
    • 08:37
    Bakıda və Abşeronda hava iki gün tozlu olacaq

    Bakıda və Abşeron yarımadasında tozlu hava şəraiti müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, avtomatik stansiyalardan əldə edilən məlumata görə, hazırda havada tozun miqdarı normadan 2.2 dəfə artıqdır.

    Ətraf Mühitin Çirklənməsinin Monitorinq Qrupundan verilən məlumata görə, müşahidə olunan toz meteoroloji şəraitlə əlaqədar transsərhəd xarakterlidir, cənub-şərq istiqamətli hava axınları vasitəsilə ölkə ərazisinə daxil olub.

    Vurğulanıb ki, tozlu hava şəraitinin meteoroloji vəziyyətdən asılı olaraq iki gün ərzində davam edəcəyi gözlənilir.

    Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi (ETSN) Hava proqnozu Bakı şəhəri Abşeron
    Пыльная погода в Баку и на Абшероне сохранится два дня
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    16:54
    Xaçmazda qəhvəyi məxmər bağacıqları yenidən yayılıb, zəruri tədbirlər görülür
    ASK
    16:53
    Foto
    ADY-də qanvermə aksiyası keçirilib
    İnfrastruktur
    16:52
    Mirziyoyev və Al Tani Bakıda ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər
    Xarici siyasət
    16:50
    "Turan Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
    Maliyyə
    16:49
    ING Azərbaycanda 2026-cı il üçün inflyasiya proqnozunu aşağı salıb
    Maliyyə
    16:46
    Foto
    Bakıda paralimpiya komitələrinin nümayəndələri ilə əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Fərdi
    16:45
    "ING Group" Azərbaycan iqtisadiyyatının 2029-cu ilədək perspektivlərini qiymətləndirib
    Maliyyə
    16:36
    Asiya Açıq Turnirində Azərbaycanı 27 cüdoçu təmsil edəcək
    Futbol
    16:29
    AQEM-in Baş katibi "Qarabağ atı" heykəlinə görə Azərbaycana təşəkkür edib
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti