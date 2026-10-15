Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Президент Туркменистана прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 08:56
    Президент Туркменистана прибыл с визитом в Азербайджан

    Президент Туркменистана Сердар Бурдымухамедов 15 октября прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев президента Туркменистана встретили заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и другие официальные лица.

    Сердар Бердымухамедов
    Türkmənistan Prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib
    Turkmen President arrives in Azerbaijan to attend CICA Summit
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    19:44
    Фото
    Места памяти Западного Азербайджана: Летом 1918 года в селе Агуды были убиты 325 человек, в том числе 75 детей
    Внутренняя политика
    19:39
    В Оманском заливе растет число поврежденных нефтяных танкеров
    В регионе
    19:23
    Хакеры разослали тысячи фишинговых писем немецким политикам, включая Мерца
    Другие страны
    19:06
    В аэропортах Москвы задержаны более 100 рейсов
    В регионе
    18:57
    Ирак предложил объединить энергетические и транспортные сети стран региона
    Другие страны
    18:32
    Ас-Сиси заявил о готовности Египта оказать военную помощь Саудовской Аравии
    Другие страны
    18:15
    У побережья Йемена танкер открыл предупредительный огонь по приблизившейся лодке
    Другие страны
    17:59
    У берегов Калифорнии из-за потепления океана появились редкие тропические морские виды
    Другие страны
    17:48
    Фото
    В Тбилиси представили книгу о факторах, влияющих на изучение азербайджанского языка в школах Грузии
    В регионе
    Лента новостей