Türkmənistan Prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib
Xarici siyasət
- 15 oktyabr, 2026
- 08:51
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Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) VII Zirvə Görüşündə iştirak etmək üçün oktyabrın 15-də Azərbaycan Respublikasına səfərə gəlib.
"Report" xəbər verir ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Türkmənistan Prezidentini Azərbaycanın Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
Президент Туркменистана прибыл с визитом в Азербайджан
Turkmen President arrives in Azerbaijan to attend CICA Summit
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