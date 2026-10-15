İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Türkmənistan Prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    • 15 oktyabr, 2026
    • 08:51
    Türkmənistan Prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

    Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) VII Zirvə Görüşündə iştirak etmək üçün oktyabrın 15-də Azərbaycan Respublikasına səfərə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Türkmənistan Prezidentini Azərbaycanın Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

    Sərdar Berdiməhəmmədov Türkmənistan Azərbaycan
    Президент Туркменистана прибыл с визитом в Азербайджан
    Turkmen President arrives in Azerbaijan to attend CICA Summit
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