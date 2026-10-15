Не менее восьми человек стали жертвами циклона "Рэйчел" в Мексике

По меньшей мере восемь человек погибли, еще четверо числятся пропавшими без вести в результате прохождения циклона "Рэйчел" по штату Нижняя Калифорния в Мексике.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Radio Fórmula со ссылкой на губернатора региона Марину дель Пилар Авилу и представителей военного командования.

По информации радиостанции, циклон разрушил десятки домов и оставил без крова сотни семей. Наиболее серьезный ущерб нанесен муниципалитету Энсенада, где потоком воды были смыты жилые постройки и автомобили, а также разрушен автомобильный мост.

Командующий Второй военной зоной генерал Даниэль Гальегос Асеведо заявил, что в поисково-спасательных операциях и ликвидации последствий задействовано более 3,5 тыс. военнослужащих армии, ВМС, сотрудников полиции и гражданской обороны, а также авиация и кинологические расчеты. Спасателям удалось найти живым 10-летнего ребенка, поиски еще четверых пропавших - двоих в Энсенаде, а также мужчины с подростком, вышедших в море в Сан-Фелипе, - продолжаются.

Всего экстренные службы штата зафиксировали почти тысячу происшествий, вызванных наводнениями, оползнями и провалами грунта. Власти открыли в регионе центры сбора гуманитарной помощи для пострадавших жителей.