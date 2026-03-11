Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Постпред при ООН сообщил о гибели более 1,3 тыс. мирных жителей в Иране

    Более 1,3 тыс. мирных жителей погибли в Иране после начала США и Израилем военной операции.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.

    По словам дипломата, американские и израильские военные "умышленно наносят удары по густонаселенным районам и объектам критической инфраструктуры".

    "К настоящему моменту их ужасающие преступления привели к гибели более 1,3 тыс. мирных жителей", - подчеркнул постпред Ирана при всемирной организации.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

