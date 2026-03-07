Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В Манаме из-за иранских ударов произошел пожар

    Другие страны
    • 07 марта, 2026
    • 21:10
    В Манаме из-за иранских ударов произошел пожар

    В результате иранских ударов по столице Бахрейна Манаме вспыхнул пожар.

    Как передает Report, об этом сообщило МВД королевства в соцсети Х.

    "В результате иранской агрессии в Манаме произошел пожар, причинен материальный ущерб дому и нескольким зданиям рядом с ним", - говорится в заявлении.

    По данным ведомства, служба гражданской обороны занимается ликвидацией возгорания.

    Бахрейн иранские удары Манама пожар
