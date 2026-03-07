В Манаме из-за иранских ударов произошел пожар
Другие страны
- 07 марта, 2026
- 21:10
В результате иранских ударов по столице Бахрейна Манаме вспыхнул пожар.
Как передает Report, об этом сообщило МВД королевства в соцсети Х.
"В результате иранской агрессии в Манаме произошел пожар, причинен материальный ущерб дому и нескольким зданиям рядом с ним", - говорится в заявлении.
По данным ведомства, служба гражданской обороны занимается ликвидацией возгорания.
Последние новости
21:55
Орбан: Венгрия готова оказать Азербайджану любую поддержкуВнешняя политика
21:54
Беспилотники "Хезболлах" атаковали НПЗ в ХайфеДругие страны
21:46
Азербайджанские судьи ФИФА вернулись из Кувейта на родинуПроисшествия
21:36
Израиль за двое суток нанес 300 ударов по объектам в ИранеДругие страны
21:25
Фото
Тюркские государства выразили решительную поддержку Азербайджану и ТурцииВнешняя политика
21:20
США осудили атаки иранских беспилотников на территорию АзербайджанаВнешняя политика
21:10
В Манаме из-за иранских ударов произошел пожарДругие страны
21:07
Главы МИД ОТГ выступили с совместным заявлением по ситуации на Ближнем ВостокеВ регионе
20:56