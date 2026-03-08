ABŞ və İsrail İsfahana zərbə endirib, 11 nəfər həlak olub
- 08 mart, 2026
- 10:17
ABŞ və İsrail İranın İsfahan şəhərində istehsalat sexi və atçılıq klubuna zərbələr endirib.
"Report" "Tasnim"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsfahan vilayət rəhbərinin təhlükəsizlik üzrə müavini məlumat yayıb.
O bildirib ki, zərbə nəticəsində 11 nəfər həlak olub, bir neçə nəfər isə yaralanıb.
Rəsminin sözlərinə görə, yeni zərbə dalğasında İranın səkkiz şəhərinə hücum təşkil edilib.
Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail hava zərbələri ilə İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. Hücum nəticəsində İranın ali rəhbəri Əli Xamenei həmin gün səhər öldürülüb, lakin İranda bu məlumat yalnız martın 1-də təsdiqlənib. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) İsraildəki obyektlərə hücum edərək genişmiqyaslı cavab əməliyyatı barədə bəyanat verib. Həmçinin ABŞ-nin Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı bazaları zərbələrə məruz qalıb.