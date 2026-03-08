Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    При ударах США и Израиля по Исфахану погибли 11 человек

    В регионе
    • 08 марта, 2026
    • 10:25
    При ударах США и Израиля по Исфахану погибли 11 человек

    ВС США и Израиля нанесли удары по производственному цеху и конному клубу в иранском городе Исфахан.

    Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом сообщил заместитель главы одноименной провинции по вопросам безопасности.

    По его словам, в результате удара 11 человек погибли, несколько человек получили ранения. В рамках новой серии ударов были атакованы восемь иранских городов.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. В результате авиаударов США и Израиля аятолла Али Хаменеи был убит в 28 февраля утром, однако информацию в Иране подтвердили лишь 1 марта. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Операция США и Израиля против Ирана погибшие
    ABŞ və İsrail İsfahana zərbə endirib, 11 nəfər həlak olub
    Ты - Король

    Последние новости

    10:45

    Axios: США могут задействовать спецназ для захвата запасов обогащенного урана Тегерана

    Другие страны
    10:25

    При ударах США и Израиля по Исфахану погибли 11 человек

    В регионе
    10:07
    Видео

    При выбросе газа на шахте в Кыргызстане погибли два человека

    В регионе
    09:56

    МВД Кувейта сообщило о гибели двух офицеров пограничного управления

    Другие страны
    09:42

    Расселл выиграл Гран-при Австралии "Формулы 1"

    Формула 1
    09:30

    Премьер-лига: "Карабах" примет "Араз-Нахчыван", "Шамахы" сыграет с "Имишли"

    Футбол
    09:12

    NYT: Иран может извлечь обогащенный уран для ЯО из-под руин объекта в Исфахане

    Другие страны
    08:48

    Ван И: Переговоры с США жизненно важны на фоне того, как Трамп нацелился на ключевых партнеров Пекина

    Другие страны
    08:12

    Press TV: В Кувейте загорелся небоскреб службы социального обеспечения

    Другие страны
    Лента новостей