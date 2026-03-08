При ударах США и Израиля по Исфахану погибли 11 человек

ВС США и Израиля нанесли удары по производственному цеху и конному клубу в иранском городе Исфахан.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом сообщил заместитель главы одноименной провинции по вопросам безопасности.

По его словам, в результате удара 11 человек погибли, несколько человек получили ранения. В рамках новой серии ударов были атакованы восемь иранских городов.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. В результате авиаударов США и Израиля аятолла Али Хаменеи был убит в 28 февраля утром, однако информацию в Иране подтвердили лишь 1 марта. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.