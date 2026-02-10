Нетаньяху снова посетит Вашингтон 18 февраля
Другие страны
- 10 февраля, 2026
- 21:06
Несмотря на двухдневный визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон на этой неделе, его поездка, запланированная на 18-22 февраля, остается в силе.
Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник.
Предполагается, что в ходе второго визита Нетаньяху примет участие в первом заседании возглавляемого президентом США Дональдом Трампом Совета мира по Газе 19 февраля и выступит на конференции AIPAC 22 февраля.
Ранее уже сообщалось, что Нетаньяху направится в Вашингтон 11 февраля для встречи с Трампом.
