Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Нетаньяху снова посетит Вашингтон 18 февраля

    Другие страны
    • 10 февраля, 2026
    • 21:06
    Нетаньяху снова посетит Вашингтон 18 февраля

    Несмотря на двухдневный визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон на этой неделе, его поездка, запланированная на 18-22 февраля, остается в силе.

    Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник.

    Предполагается, что в ходе второго визита Нетаньяху примет участие в первом заседании возглавляемого президентом США Дональдом Трампом Совета мира по Газе 19 февраля и выступит на конференции AIPAC 22 февраля.

    Ранее уже сообщалось, что Нетаньяху направится в Вашингтон 11 февраля для встречи с Трампом.

    Вашингтон США Биньямин Нетаньяху Израиль визит Совет мира
    Netanyahu Vaşinqtona yenidən səfər edəcək
    Ты - Король

    Последние новости

    21:21

    В Шамахы автомобиль врезался в дерево, один человек погиб

    Происшествия
    21:06

    Нетаньяху снова посетит Вашингтон 18 февраля

    Другие страны
    20:53

    Посольство США: ХСП будет способствовать дальнейшему укреплению отношений с Азербайджаном

    Внешняя политика
    20:44
    Фото

    Украина получила от Азербайджана генераторы и спасательное оборудование

    Внешняя политика
    20:34

    "Туран Товуз" объявил о новом трансфере

    Футбол
    20:24

    Бочоришвили: В скором времени ожидаем прояснения в отношениях Грузии и США

    В регионе
    20:18

    Саммит D-8 пройдет в Индонезии в середине апреля

    Внешняя политика
    20:15
    Фото

    Памятники Карабаха включены в Список наследия исламского мира

    Kультурная политика
    20:08

    Президент Хорватии посетит Грузию с официальным визитом

    В регионе
    Лента новостей