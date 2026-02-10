Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    ЕП утвердил проект о сокращении выбросов парниковых газов на 90% к 2040 году

    Другие страны
    • 10 февраля, 2026
    • 23:36
    ЕП утвердил проект о сокращении выбросов парниковых газов на 90% к 2040 году

    Европарламент проголосовал во вторник за сокращение выбросов парниковых газов на 90% к 2040 году по сравнению с уровнем 1990 года, чтобы достичь климатической нейтральности ЕС к 2050 году.

    Как передает Report, об этом говорится в коммюнике ЕП.

    Тем самым депутаты ЕП на пленарной сессии в Страсбурге утвердили политическое соглашение с Советом ЕС о поправках к Закону ЕС о климате.

    Это голосование добавило новую промежуточную и обязательную климатическую цель ЕС на 2040 год по сокращению чистых выбросов парниковых газов на 90% по сравнению с уровнем 1990 года, говорится в заявлении.

    В пересмотренный закон о климате включены гарантии, предотвращающие финансирование проектов, противоречащих стратегическим интересам ЕС.

    После утверждения принятого Европарламентом законодательного текста Советом ЕС он вступит в силу через 20 дней после публикации в "Официальном журнале" Европейского союза".

    Европарламент парниковые газы сокращение выбросов
    Ты - Король

    Последние новости

    23:55

    Пашинян: Ни одна сила не сможет втянуть Ереван в противостояние с Москвой

    В регионе
    23:40

    Вэнс подчеркнул лидерство Ильхама Алиева в продвижении мирной повестки

    Внешняя политика
    23:37

    Вэнс: Президент Трамп восхищается Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    23:36

    ЕП утвердил проект о сокращении выбросов парниковых газов на 90% к 2040 году

    Другие страны
    23:32

    Ильхам Алиев: За последние шесть месяцев я дважды встречался с президентом Трампом

    Внешняя политика
    23:18
    Фото

    В Измире в ходе антитеррористической операции задержаны 12 человек

    В регионе
    23:05

    Пашинян выступил за подписание договора с Азербайджаном до парламентских выборов

    В регионе
    23:02
    Фото

    Ильхам Алиев и Джей Ди Вэнс провели встречу в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    23:01

    Трамп: США примут жесткие меры против Ирана, если не заключат сделку с ним

    Другие страны
    Лента новостей