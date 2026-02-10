Ильхам Алиев: За последние шесть месяцев я дважды встречался с президентом Трампом

За последние шесть месяцев я дважды встречался с президентом Трампом.

Как передает Report, об этом 10 февраля в Баку заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в расширенном составе с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом.

"Мы высоко ценим отношения между нашими странами, особенно за последние шесть месяцев. Этот период был абсолютно фантастическим для нашего партнерства. За последние шесть месяцев я дважды встречался с Президентом Трампом. Эти встречи, а также Ваш официальный визит в Азербайджан, действительно демонстрируют взаимный интерес и обоюдное желание укреплять наше партнерство. Сегодня наше партнерство будет официально поднято на более высокий уровень. Масштаб деятельности и взаимодействия между нашими командами действительно демонстрирует высокий уровень партнерского духа.

Желаю вам приятного пребывания и уверен, что этот визит станет еще одним вкладом в наше прочное сотрудничество", - отметил Президент Азербайджана.