Нетаньяху 11 февраля встретится с Трампом в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на предстоящей неделе отправится с очередным визитом в США.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия главы правительства.

Согласно ее заявлению, 11 февраля в Вашингтоне Нетаньяху и президент США Дональд Трамп обсудят американо-иранские переговоры.

"Премьер-министр считает, что в любые переговоры обязательно должны быть включены темы ограничения [иранского арсенала] баллистических ракет и прекращения поддержки иранской оси", - говорится в сообщении.

Отметим, что Иран и США возобновили переговоры по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Тегерана в пятницу в оманской столице Маскате. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стив Уиткофф. По словам главы оманского МИД Бадра аль-Бусаиди, делегации Тегерана и Вашингтона провели в Маскате очень серьезные консультации по иранской ядерной программе и намерены продолжить диалог.