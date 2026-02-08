Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Спецслужбы США засекли разговор приближенного Трампа с иностранной разведкой

    Другие страны
    • 08 февраля, 2026
    • 01:22
    Спецслужбы США засекли разговор приближенного Трампа с иностранной разведкой

    Спецслужбы США зафиксировали "необычный" телефонный разговор между человеком из окружения президента США Дональда Трампа и лицом, связанным с иностранной разведкой. При этом глава национальной разведки Тулси Габбард воспрепятствовала распространению этой информации.

    Как передает Report, об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на адвоката анонимного информатора, знакомого с ситуацией.

    "Прошлой весной Агентство национальной безопасности обнаружило свидетельство необычного телефонного разговора между лицом, связанным с иностранной разведкой, и человеком, близким к Дональду Трампу... крайне секретное коммюнике, которое взбудоражило Вашингтон на прошлой неделе, было доведено до сведения директора национальной разведки Тулси Габбард", - сообщает издание.

    По данным источника, вместо того, чтобы дать сотрудникам АНБ возможность распространить информацию, Габбард передала бумажную копию разведданных непосредственно руководителю аппарата президента Сьюзи Уайлс.

    Габбард сообщила, что после встречи с Уайлс распорядилась, чтобы АНБ не публиковало разведывательный доклад: вместо этого строго засекреченные материалы должны были быть переданы непосредственно в ее офис. По словам директора национальной разведки, отчет оставался "под замком", даже когда информатор настаивал на передаче сведений в конгрессные комитеты по разведке.

    Представители офиса Габбард опровергли обвинения, назвав их политически мотивированными и лишенными оснований.

    США разведка Тулси Габбард The Guardian
    ABŞ xüsusi xidmətləri Trampın yaxın ətraflının xarici kəşfiyyatla danışığını qeydə alıb
    Лента новостей