Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Киеве критическую инфраструктуру перевели на альтернативные источники энергии

    Другие страны
    • 08 февраля, 2026
    • 02:07
    В Киеве критическую инфраструктуру перевели на альтернативные источники энергии

    Всю критическую инфраструктуру в Киевской области Украины перевели на альтернативные источники энергии.

    Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ОГА Николай Калашник.

    "Ситуация с энергетикой остается очень сложной. Враг продолжает системные атаки на объекты энергетической и тепловой инфраструктур, стремясь оставить население без света и тепла – базовых потребностей человека. Последствия этих ударов ощутимы - электроэнергии в общей системе все меньше, и в ближайшие дни острый дефицит будет сохраняться и будет ощутимым", - указал он.

    По словам Калашника, вся критическая инфраструктура области – котельные, объекты водоснабжения, больницы – переведена на альтернативные источники энергии, чтобы дать дополнительное время со светом рядовым потребителям.

    "Работают когенерационные установки, генераторы, солнечные электростанции. Системно наращиваем распределенную генерацию", - добавил Калашник.

    Ранее стало известно, что в результате российской атаки Бурштынская теплоэлектростанция в Ивано-Франковской области Украины получила сильные повреждения и остановила работу. В целом, в ночь на 7 февраля войска РФ нанесли массированный удар по Украине. В частности, целями стали ТЭС в разных регионах страны. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что взрывы прогремели на Бурштынской и Добротворской ТЭС. Серия взрывов также была зафиксирована в городе Ровно на западе Украины, в Виннице и Елизаветграде в центральной части страны. Повреждены объекты критической инфраструктуры в Львовской и Ровненской областях.

    Киев Украина блэкаут
    Kiyevdə kritik infrastruktur alternativ enerji mənbələrinə keçirilib
    Ты - Король

    Последние новости

    03:19

    В Средиземном море произошло сильное землетрясение

    Происшествия
    02:45

    СМИ: На съезде правящей партии КНДР будут определены ключевые направления политики

    Другие страны
    02:07

    В Киеве критическую инфраструктуру перевели на альтернативные источники энергии

    Другие страны
    01:38

    При сходе лавин на севере Италии погибли три лыжника

    Другие страны
    01:22

    Спецслужбы США засекли разговор приближенного Трампа с иностранной разведкой

    Другие страны
    00:53

    Названа группа продуктов, повышающих риск инфаркта и инсульта

    Здоровье
    00:16

    При обрушении трехэтажного здания в Индии погибли два человека

    Другие страны
    23:49

    Итальянка установила олимпийский рекорд в конькобежном спорте

    Индивидуальные
    23:25

    ЦАХАЛ ликвидировал в Газе боевика ХАМАС, участвовавшего в событиях 7 октября

    Другие страны
    Лента новостей