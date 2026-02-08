В Киеве критическую инфраструктуру перевели на альтернативные источники энергии

Всю критическую инфраструктуру в Киевской области Украины перевели на альтернативные источники энергии.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ОГА Николай Калашник.

"Ситуация с энергетикой остается очень сложной. Враг продолжает системные атаки на объекты энергетической и тепловой инфраструктур, стремясь оставить население без света и тепла – базовых потребностей человека. Последствия этих ударов ощутимы - электроэнергии в общей системе все меньше, и в ближайшие дни острый дефицит будет сохраняться и будет ощутимым", - указал он.

По словам Калашника, вся критическая инфраструктура области – котельные, объекты водоснабжения, больницы – переведена на альтернативные источники энергии, чтобы дать дополнительное время со светом рядовым потребителям.

"Работают когенерационные установки, генераторы, солнечные электростанции. Системно наращиваем распределенную генерацию", - добавил Калашник.

Ранее стало известно, что в результате российской атаки Бурштынская теплоэлектростанция в Ивано-Франковской области Украины получила сильные повреждения и остановила работу. В целом, в ночь на 7 февраля войска РФ нанесли массированный удар по Украине. В частности, целями стали ТЭС в разных регионах страны. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что взрывы прогремели на Бурштынской и Добротворской ТЭС. Серия взрывов также была зафиксирована в городе Ровно на западе Украины, в Виннице и Елизаветграде в центральной части страны. Повреждены объекты критической инфраструктуры в Львовской и Ровненской областях.