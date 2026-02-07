Итальянка установила олимпийский рекорд в конькобежном спорте
Индивидуальные
- 07 февраля, 2026
- 23:49
Итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида одержала победу на дистанции 3 000 м среди женщин на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и установила новый олимпийский рекорд.
Как сообщает Report, спортсменка преодолела дистанцию за 3 минуты 54,28 секунды.
Таким образом, она принесла Италии первое золото в данной программе. Второе место заняла спортсменка от Норвегии Рагне Виклунд, уступившая победительнице 2,26 секунды. Бронзовую медаль завоевала представительница Канады Валери Мальте с отставанием в 2,65 секунды.
Ранее рекорд (3:56,93 секунды) принадлежал нидерландке Ирен Схаутен, который она установила в 2022 году на Олимпийских играх в Пекине.
