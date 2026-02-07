Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Итальянка установила олимпийский рекорд в конькобежном спорте

    Индивидуальные
    • 07 февраля, 2026
    • 23:49
    Итальянка установила олимпийский рекорд в конькобежном спорте

    Итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида одержала победу на дистанции 3 000 м среди женщин на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и установила новый олимпийский рекорд.

    Как сообщает Report, спортсменка преодолела дистанцию за 3 минуты 54,28 секунды.

    Таким образом, она принесла Италии первое золото в данной программе. Второе место заняла спортсменка от Норвегии Рагне Виклунд, уступившая победительнице 2,26 секунды. Бронзовую медаль завоевала представительница Канады Валери Мальте с отставанием в 2,65 секунды.

    Ранее рекорд (3:56,93 секунды) принадлежал нидерландке Ирен Схаутен, который она установила в 2022 году на Олимпийских играх в Пекине.

    Олимпийские игры
    İtaliyalı qadın konkisürən olimpiya rekorduna imza atıb
    Ты - Король

    Последние новости

    00:16

    При обрушении трехэтажного здания в Индии погибли два человека

    Другие страны
    23:49

    Итальянка установила олимпийский рекорд в конькобежном спорте

    Индивидуальные
    23:25

    ЦАХАЛ ликвидировал в Газе боевика ХАМАС, участвовавшего в событиях 7 октября

    Другие страны
    23:05

    Посол США в Израиле: Трамп хочет мирного разрешения противоречий с Ираном

    Другие страны
    22:53

    Рашад Набиев поздравил азербайджанских спортсменов с успехами в турнире Большого шлема

    Индивидуальные
    22:46

    В Милане произошли столкновения полиции и протестующих против Олимпиады

    Другие страны
    22:28

    "Барселона" разгромила "Мальорку" в матче 23-го тура Ла Лиги

    Футбол
    22:14

    Уиткофф и Кушнер поднялись на борт авианосца Abraham Lincoln в Аравийском море

    Другие страны
    22:00

    Нетаньяху 11 февраля встретится с Трампом в США

    Другие страны
    Лента новостей