    При сходе лавин на севере Италии погибли три лыжника

    Другие страны
    • 08 февраля, 2026
    • 01:38
    На севере Италии по меньшей мере три лыжника, катавшиеся вне трасс, погибли при сходе лавин в областях Южный Тироль и Ломбардия.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщила альпийская спасательная служба.

    Согласно информации, в районе Мармолада в Доломитовых Альпах, недалеко от Кортины-д'Ампеццо, где проходят женские соревнования по горнолыжному спорту, сошли две лавины. После инцидента спасатели обнаружили тело мужчины, который вместе с тремя другими лыжниками съехал с трассы на вершине Пунта-Рокка, расположенной на высоте 3 300 метров в массиве Мармолада.

    Еще двое лыжников погибли вне трассы в Альбосаджии, деревне в нижней долине Вальтеллины, примерно в 65 км к востоку от Бормио, где проходят соревнования по горнолыжному спорту среди мужчин.

    Альпийская спасательная служба заявила, что пока не имеет подтверждения о возможной четвертой жертве в Южном Тироле, где, по сообщениям местных СМИ, мужчина, пострадавший в результате схода лавины, скончался в больнице.

