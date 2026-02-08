При обрушении трехэтажного здания в Индии погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли, еще несколько оказались под завалами после обрушения трехэтажного здания в городе Кота, штат Раджастан на севере Индии.

Как передает Report, об этом сообщает Press Trust of India (PTI).

Согласно информации, в здании располагался ресторан, там находились посетители и работники заведения.

"На данный момент есть информация о двух погибших, девять человек госпитализированы. Четверо из них все еще находятся в больнице, а около четырех либо переведены в частную больницу, либо выписаны домой", - приводит издание слова члена Кабмина штата Мадана Дилавара.

По предварительной версии, которую приводит агентство ANI со ссылкой на главу окружной администрации Пиюша Самарии, инцидент может быть связан с повреждением фундамента во время сноса соседнего строения.