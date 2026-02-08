Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    При обрушении трехэтажного здания в Индии погибли два человека

    • 08 февраля, 2026
    • 00:16
    При обрушении трехэтажного здания в Индии погибли два человека

    По меньшей мере два человека погибли, еще несколько оказались под завалами после обрушения трехэтажного здания в городе Кота, штат Раджастан на севере Индии.

    Как передает Report, об этом сообщает Press Trust of India (PTI).

    Согласно информации, в здании располагался ресторан, там находились посетители и работники заведения.

    "На данный момент есть информация о двух погибших, девять человек госпитализированы. Четверо из них все еще находятся в больнице, а около четырех либо переведены в частную больницу, либо выписаны домой", - приводит издание слова члена Кабмина штата Мадана Дилавара.

    По предварительной версии, которую приводит агентство ANI со ссылкой на главу окружной администрации Пиюша Самарии, инцидент может быть связан с повреждением фундамента во время сноса соседнего строения.

