Узбекистан предложил 3 направления взаимодействия антимонопольных ведомств СНГ

Антимонопольные органы государств- участников СНГ призваны усилить практическое сотрудничество по нескольким приоритетным направлениям, в том числе в области регулирования цифровых платформ, мониторинга биржевых торгов и контроля трансграничных поставок.

Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом сказал директор Центра исследований конкурентной политики и прав потребителей Узбекистана Олимжон Жумаев в ходе 61-го заседания Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ.

"Первое направление связано с обменом методологическими подходами к анализу биржевых торгов, выявлению координированных действий участников, оценке неоправданного завышения стартовых цен и концентрации закупочных процедур. Практическим результатом данной работы может стать систематизация признаков нарушений и методов их фиксации, применяемых национальными ведомствами.

Второе направление предусматривает экспертное обсуждение подходов к анализу ограничений в сфере трансграничных поставок оригинальной продукции, с упором на координацию между антимонопольными, таможенными органами и структурами, отвечающими за защиту интеллектуальной собственности", - отметил О. Жумаев.

По его словам, третье направление касается сравнительного анализа практик регулирования цифровых платформ и использования аналитических алгоритмов в ходе расследований.

"В частности, предлагается обратить особое внимание на качество исходных данных и верификацию алгоритмически выявленных признаков нарушений", -добавил он.

Как подчеркнул О. Жумаев, Комитет выражает готовность предоставить материалы по указанным направлениям в пределах своей компетенции и при соблюдении требований информационной безопасности.

"Подобная экспертная деятельность даст возможность использовать накопленный национальный опыт при расследовании аналогичных дел в государствах Содружества", - заключил он.