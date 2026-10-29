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    Узбекистан предложил 3 направления взаимодействия антимонопольных ведомств СНГ

    Бизнес
    • 29 октября, 2026
    • 10:40
    Узбекистан предложил 3 направления взаимодействия антимонопольных ведомств СНГ

    Антимонопольные органы государств- участников СНГ призваны усилить практическое сотрудничество по нескольким приоритетным направлениям, в том числе в области регулирования цифровых платформ, мониторинга биржевых торгов и контроля трансграничных поставок.

    Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом сказал директор Центра исследований конкурентной политики и прав потребителей Узбекистана Олимжон Жумаев в ходе 61-го заседания Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ.

    "Первое направление связано с обменом методологическими подходами к анализу биржевых торгов, выявлению координированных действий участников, оценке неоправданного завышения стартовых цен и концентрации закупочных процедур. Практическим результатом данной работы может стать систематизация признаков нарушений и методов их фиксации, применяемых национальными ведомствами.

    Второе направление предусматривает экспертное обсуждение подходов к анализу ограничений в сфере трансграничных поставок оригинальной продукции, с упором на координацию между антимонопольными, таможенными органами и структурами, отвечающими за защиту интеллектуальной собственности", - отметил О. Жумаев.

    По его словам, третье направление касается сравнительного анализа практик регулирования цифровых платформ и использования аналитических алгоритмов в ходе расследований.

    "В частности, предлагается обратить особое внимание на качество исходных данных и верификацию алгоритмически выявленных признаков нарушений", -добавил он.

    Как подчеркнул О. Жумаев, Комитет выражает готовность предоставить материалы по указанным направлениям в пределах своей компетенции и при соблюдении требований информационной безопасности.

    "Подобная экспертная деятельность даст возможность использовать накопленный национальный опыт при расследовании аналогичных дел в государствах Содружества", - заключил он.

    Özbəkistan MDB-nin antiinhisar qurumlarının fəaliyyəti üçün 3 əsas istiqamət təklif edib
    Uzbekistan proposes three key areas for cooperation among CIS antitrust authorities
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