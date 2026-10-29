Узбекистан предложил 3 направления взаимодействия антимонопольных ведомств СНГ
- 29 октября, 2026
- 10:40
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Антимонопольные органы государств- участников СНГ призваны усилить практическое сотрудничество по нескольким приоритетным направлениям, в том числе в области регулирования цифровых платформ, мониторинга биржевых торгов и контроля трансграничных поставок.
Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом сказал директор Центра исследований конкурентной политики и прав потребителей Узбекистана Олимжон Жумаев в ходе 61-го заседания Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ.
"Первое направление связано с обменом методологическими подходами к анализу биржевых торгов, выявлению координированных действий участников, оценке неоправданного завышения стартовых цен и концентрации закупочных процедур. Практическим результатом данной работы может стать систематизация признаков нарушений и методов их фиксации, применяемых национальными ведомствами.
Второе направление предусматривает экспертное обсуждение подходов к анализу ограничений в сфере трансграничных поставок оригинальной продукции, с упором на координацию между антимонопольными, таможенными органами и структурами, отвечающими за защиту интеллектуальной собственности", - отметил О. Жумаев.
По его словам, третье направление касается сравнительного анализа практик регулирования цифровых платформ и использования аналитических алгоритмов в ходе расследований.
"В частности, предлагается обратить особое внимание на качество исходных данных и верификацию алгоритмически выявленных признаков нарушений", -добавил он.
Как подчеркнул О. Жумаев, Комитет выражает готовность предоставить материалы по указанным направлениям в пределах своей компетенции и при соблюдении требований информационной безопасности.
"Подобная экспертная деятельность даст возможность использовать накопленный национальный опыт при расследовании аналогичных дел в государствах Содружества", - заключил он.