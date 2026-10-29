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    Özbəkistan MDB-nin antiinhisar qurumlarının fəaliyyəti üçün 3 əsas istiqamət təklif edib

    Biznes
    • 29 oktyabr, 2026
    • 10:50
    Özbəkistan MDB-nin antiinhisar qurumlarının fəaliyyəti üçün 3 əsas istiqamət təklif edib

    MDB dövlətlərinin antiinhisar orqanları rəqəmsal platformaların tənzimlənməsi, birja hərraclarının monitorinqi və transsərhəd tədarüklərə nəzarət daxil olmaqla, bir neçə prioritet istiqamət üzrə praktiki əməkdaşlığı gücləndirməlidir.

    "Report"un Xankəndiyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verri ki, bunu Özbəkistanın Rəqabət Siyasəti və İstehlakçı Hüquqları üzrə Tədqiqat Mərkəzinin direktoru Olimjon Cumayev MDB-nin Antiinhisar Siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şurasının 61-ci iclasında deyib.

    Xəbər yenilənir

    Olimjon Cumayev Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) Xankəndi Özbəkistan
    Узбекистан предложил 3 направления взаимодействия антимонопольных ведомств СНГ
    Uzbekistan proposes three key areas for cooperation among CIS antitrust authorities
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