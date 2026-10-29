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    В Казахстане за месяц разработают налог для богатых

    В регионе
    • 29 октября, 2026
    • 10:43
    В Казахстане за месяц разработают налог для богатых

    Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил в течение месяца изучить международный опыт и определиться с основными подходами к налогообложению состоятельных казахстанцев.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана, об этом премьер заявил сегодня на заседании правительства.

    В сообщении отмечается, что Министерству национальной экономики Казахстана поручено доработать пакет точечных поправок в Налоговый кодекс и оперативно согласовать их с государственными органами.

    "Отдельный вопрос - налогообложение обладателей крупных состояний. Министерствам национальной экономики и финансов в месячный срок необходимо изучить международный опыт и предложить подходы к налогообложению особо состоятельных граждан", - поручил Бектенов.

    Кроме того, Министерству финансов необходимо принять меры по повышению собираемости налогов на местах и сокращению теневой экономики, а также завершить полную цифровизацию налогового и таможенного администрирования, в том числе с использованием инструментов искусственного интеллекта.

    Бектенов также подчеркнул необходимость совершенствования системы привлечения инвестиций и повышения их реального вклада в развитие экономики.

    Олжас Бектенов Заседание правительства Казахстан
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