В Казахстане за месяц разработают налог для богатых

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил в течение месяца изучить международный опыт и определиться с основными подходами к налогообложению состоятельных казахстанцев.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана, об этом премьер заявил сегодня на заседании правительства.

В сообщении отмечается, что Министерству национальной экономики Казахстана поручено доработать пакет точечных поправок в Налоговый кодекс и оперативно согласовать их с государственными органами.

"Отдельный вопрос - налогообложение обладателей крупных состояний. Министерствам национальной экономики и финансов в месячный срок необходимо изучить международный опыт и предложить подходы к налогообложению особо состоятельных граждан", - поручил Бектенов.

Кроме того, Министерству финансов необходимо принять меры по повышению собираемости налогов на местах и сокращению теневой экономики, а также завершить полную цифровизацию налогового и таможенного администрирования, в том числе с использованием инструментов искусственного интеллекта.

Бектенов также подчеркнул необходимость совершенствования системы привлечения инвестиций и повышения их реального вклада в развитие экономики.