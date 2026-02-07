ЦАХАЛ ликвидировал в Газе боевика ХАМАС, участвовавшего в событиях 7 октября

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации боевика ХАМАС на севере сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

По данным ЦАХАЛ, Мухаммад Салах ад-Дин Халед Абу Ракба был замечен при пересечении "желтой линии" и приближении к позициям Северной бригады дивизии "Газа", представляя тем самым угрозу безопасности.

Уточняется, что он участвовавал в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.