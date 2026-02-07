ЦАХАЛ ликвидировал в Газе боевика ХАМАС, участвовавшего в событиях 7 октября
Другие страны
- 07 февраля, 2026
- 23:25
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации боевика ХАМАС на севере сектора Газа.
Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.
По данным ЦАХАЛ, Мухаммад Салах ад-Дин Халед Абу Ракба был замечен при пересечении "желтой линии" и приближении к позициям Северной бригады дивизии "Газа", представляя тем самым угрозу безопасности.
Уточняется, что он участвовавал в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.
Последние новости
00:16
При обрушении трехэтажного здания в Индии погибли два человекаДругие страны
23:49
Итальянка установила олимпийский рекорд в конькобежном спортеИндивидуальные
23:25
ЦАХАЛ ликвидировал в Газе боевика ХАМАС, участвовавшего в событиях 7 октябряДругие страны
23:05
Посол США в Израиле: Трамп хочет мирного разрешения противоречий с ИраномДругие страны
22:53
Рашад Набиев поздравил азербайджанских спортсменов с успехами в турнире Большого шлемаИндивидуальные
22:46
В Милане произошли столкновения полиции и протестующих против ОлимпиадыДругие страны
22:28
"Барселона" разгромила "Мальорку" в матче 23-го тура Ла ЛигиФутбол
22:14
Уиткофф и Кушнер поднялись на борт авианосца Abraham Lincoln в Аравийском мореДругие страны
22:00