    ЦАХАЛ ликвидировал в Газе боевика ХАМАС, участвовавшего в событиях 7 октября

    • 07 февраля, 2026
    • 23:25
    Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации боевика ХАМАС на севере сектора Газа.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

    По данным ЦАХАЛ, Мухаммад Салах ад-Дин Халед Абу Ракба был замечен при пересечении "желтой линии" и приближении к позициям Северной бригады дивизии "Газа", представляя тем самым угрозу безопасности.

    Уточняется, что он участвовавал в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.

