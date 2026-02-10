Пашинян выступил за подписание договора с Азербайджаном до парламентских выборов
В регионе
- 10 февраля, 2026
- 23:05
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на повестке армянских властей до парламентских выборов находится подписание мирного договора с Азербайджаном.
Как передает Report, об этом Н. Пашинян заявил в интервью Общественному телевидению Армении, отвечая на вопрос, чувствует ли он, что договор будет подписан до парламентских выборов в стране.
"У меня есть такая повестка. Давайте не будем говориться о восприятиях. В повестке было подписать в декабре, январе, октябре, апреле прошлого года, поскольку обсуждения по проекту мирного соглашения завершились в марте прошлого года. Так что продолжим работать ", - отметил он.
Отметим, что парламентские выборы в Армении запланированных на 7 июня 2026 года.
Последние новости
23:55
Пашинян: Ни одна сила не сможет втянуть Ереван в противостояние с МосквойВ регионе
23:40
Вэнс подчеркнул лидерство Ильхама Алиева в продвижении мирной повесткиВнешняя политика
23:37
Вэнс: Президент Трамп восхищается Азербайджаном и АрмениейВнешняя политика
23:36
ЕП утвердил проект о сокращении выбросов парниковых газов на 90% к 2040 годуДругие страны
23:32
Ильхам Алиев: За последние шесть месяцев я дважды встречался с президентом ТрампомВнешняя политика
23:18
Фото
В Измире в ходе антитеррористической операции задержаны 12 человекВ регионе
23:05
Пашинян выступил за подписание договора с Азербайджаном до парламентских выборовВ регионе
23:02
Фото
Ильхам Алиев и Джей Ди Вэнс провели встречу в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО-2Внешняя политика
23:01