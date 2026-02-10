İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Şamaxıda avtomobil ağaca çırpılıb, ölən var

    Hadisə
    • 10 fevral, 2026
    • 21:14
    Şamaxıda avtomobil ağaca çırpılıb, ölən var

    Şamaxıda yol qəzası olub.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, "Niva" markalı avtomobil Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun Şamaxı rayonu ərazisindən keçən hissəsində idarəetmədən çıxaraq ağaca çırpılıb. Hadisə nəticəsində nəqliyyat vasitəsində olan sərnişin, 66 yaşlı Qabil Sərkərov ağır xəsarət alıb.

    O, xəstəxanaya çatdırılsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır.

    Şamaxı yol qəzası ölüm
    В Шамахы автомобиль врезался в дерево, один человек погиб

    Son xəbərlər

    21:26

    Kenan Piriç: "Neftçi"nin son 3 oyunda qapısını toxunulmaz saxlamasında komandanın ümumi payı var"

    Futbol
    21:24

    Netanyahu Vaşinqtona yenidən səfər edəcək

    Digər ölkələr
    21:14

    Şamaxıda avtomobil ağaca çırpılıb, ölən var

    Hadisə
    21:00

    Səfirlik: Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası Azərbaycanla əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə töhfə verəcək

    Xarici siyasət
    20:55

    "Neftçi" Premyer Liqada ardıcıl ikinci qələbəsini qazanıb

    Futbol
    20:49
    Foto

    Azərbaycan Ukraynaya generatorlar və xilasetmə avadanlığı verib

    Xarici siyasət
    20:37

    Xartiya: Azərbaycan və ABŞ Orta Dəhlizin inkişafı üçün əməkdaşlıq etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    20:30
    Foto

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının həkimi Avropa Voleybol Konfederasiyasının iclasında iştirak edib

    Komanda
    20:29

    D-8 sammiti İndoneziyada keçiriləcək

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti