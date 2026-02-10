Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Шамахы автомобиль врезался в дерево, один человек погиб

    Происшествия
    • 10 февраля, 2026
    • 21:21
    В Шамахы автомобиль врезался в дерево, один человек погиб

    В Шамахинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

    Как сообщает верхнеширванское бюро Report, на участке трассы Баку-Шамахы, проходящем по территории данного района, автомобиль марки "Нива" врезался в дерево.

    В результате инцидента пассажир транспортного средства 66-летний Габиль Саркаров получил тяжелые травмы. Он был госпитализирован, однако спасти его не удалось.

    Как сообщили в региональном отделении пресс-службы МВД, по факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    Шамахинский район ДТП погибший пассажир
    Şamaxıda avtomobil ağaca çırpılıb, ölən var
    Ты - Король

    Последние новости

    21:21

    В Шамахы автомобиль врезался в дерево, один человек погиб

    Происшествия
    21:06

    Нетаньяху снова посетит Вашингтон 18 февраля

    Другие страны
    20:53

    Посольство США: ХСП будет способствовать дальнейшему укреплению отношений с Азербайджаном

    Внешняя политика
    20:44
    Фото

    Украина получила от Азербайджана генераторы и спасательное оборудование

    Внешняя политика
    20:34

    "Туран Товуз" объявил о новом трансфере

    Футбол
    20:24

    Бочоришвили: В скором времени ожидаем прояснения в отношениях Грузии и США

    В регионе
    20:18

    Саммит D-8 пройдет в Индонезии в середине апреля

    Внешняя политика
    20:15
    Фото

    Памятники Карабаха включены в Список наследия исламского мира

    Kультурная политика
    20:08

    Президент Хорватии посетит Грузию с официальным визитом

    В регионе
    Лента новостей