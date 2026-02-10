В Шамахы автомобиль врезался в дерево, один человек погиб
Происшествия
- 10 февраля, 2026
- 21:21
В Шамахинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, на участке трассы Баку-Шамахы, проходящем по территории данного района, автомобиль марки "Нива" врезался в дерево.
В результате инцидента пассажир транспортного средства 66-летний Габиль Саркаров получил тяжелые травмы. Он был госпитализирован, однако спасти его не удалось.
Как сообщили в региональном отделении пресс-службы МВД, по факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
