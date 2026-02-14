Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Астана, Бишкек и Ташкент договорились усилить координацию по водно-энергетическим ресурсам

    Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан обсудили в Ташкенте перспективы сотрудничества в сфере управления водно-энергетическими ресурсами.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Минэнерго Казахстана, обсуждения состоялись в ходе встречи министров энергетики Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана и заседания руководителей профильных водно-энергетических ведомств трех стран.

    В переговорах приняли участие министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов. В заседании также принял участие министр энергетики Таджикистана Далер Джума.

    "Стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия в сфере управления водно-энергетическими ресурсами, а также вопросы обеспечения устойчивой и сбалансированной работы региональной энергосистемы. Особое внимание было уделено координации режимов работы генерирующих мощностей, соблюдению согласованных параметров водопользования и выработке совместных подходов к эксплуатации водно-энергетической инфраструктуры", - говорится в информации.

    В ходе встречи подчеркивалась важность оперативного взаимодействия и взаимной поддержки в период сезонных нагрузок, а также необходимость поддержания стабильного водного режима трансграничных рек в интересах энергетической безопасности региона.

    "По итогам заседания стороны подтвердили приверженность продолжению конструктивного диалога и подписали трехсторонний протокол, закрепляющий достигнутые договоренности", - сообщили в Минэнерго Казахстана.

