Астана, Бишкек и Ташкент договорились усилить координацию по водно-энергетическим ресурсам
- 14 февраля, 2026
- 10:01
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан обсудили в Ташкенте перспективы сотрудничества в сфере управления водно-энергетическими ресурсами.
Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Минэнерго Казахстана, обсуждения состоялись в ходе встречи министров энергетики Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана и заседания руководителей профильных водно-энергетических ведомств трех стран.
В переговорах приняли участие министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов. В заседании также принял участие министр энергетики Таджикистана Далер Джума.
"Стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия в сфере управления водно-энергетическими ресурсами, а также вопросы обеспечения устойчивой и сбалансированной работы региональной энергосистемы. Особое внимание было уделено координации режимов работы генерирующих мощностей, соблюдению согласованных параметров водопользования и выработке совместных подходов к эксплуатации водно-энергетической инфраструктуры", - говорится в информации.
В ходе встречи подчеркивалась важность оперативного взаимодействия и взаимной поддержки в период сезонных нагрузок, а также необходимость поддержания стабильного водного режима трансграничных рек в интересах энергетической безопасности региона.
"По итогам заседания стороны подтвердили приверженность продолжению конструктивного диалога и подписали трехсторонний протокол, закрепляющий достигнутые договоренности", - сообщили в Минэнерго Казахстана.