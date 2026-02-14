Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Азербайджано-кыргызский фонд объявил конкурс среди банков на размещение средств

    Финансы
    • 14 февраля, 2026
    • 10:19
    Азербайджано-кыргызский фонд развития (АКФР) объявил аукцион по размещению денежных средств на депозитах коммерческих банков в национальной валюте и долларах США.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении фонда.

    Согласно объявлению, в кыргызских сомах (KGS) фонд намерен разместить 150 млн KGS ($1,7 млн) двумя лотами: 100 млн KGS ($1,1 млн) сроком на 9 месяцев и 50 млн KGS сроком на 12 месяцев. Стартовая процентная ставка по обоим лотам установлена на уровне 11% годовых.

    В долларах США Азербайджано-кыргызский фонд развития выставил на аукцион $3 млн - три лота по $1 млн каждый сроком на 12 месяцев со стартовой ставкой 4% годовых.

    Срок подтверждения результатов аукциона установлен до 19 февраля 2026 года.

    АКФР создан в 2022 году на основании соглашения между правительствами Азербайджана и Кыргызстана для поддержки экономического сотрудничества и реализации проектов в Кыргызстане. Уставный капитал фонда увеличен до $100 млн. Фонд инвестирует в проекты от $200 тыс. до $20 млн с горизонтом 5-7 лет. Штаб-квартира фонда находится в Бишкеке.

    Азербайджано-Кыргызский фонд развития банки депозиты аукцион финансы Кыргызстан кыргызский сом Доллар США
