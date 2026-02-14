İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Azərbaycan-Qırğızıstan İnkişaf Fondu vəsaitlərin yerləşdirilməsi üzrə banklar arasında müsabiqə elan edib

    Maliyyə
    • 14 fevral, 2026
    • 12:07
    Azərbaycan-Qırğızıstan İnkişaf Fondu vəsaitlərin yerləşdirilməsi üzrə banklar arasında müsabiqə elan edib

    Azərbaycan-Qırğızıstan İnkişaf Fondu (AQİF) pul vəsaitlərinin milli valyuta və ABŞ dollarında kommersiya banklarının depozitlərində yerləşdirilməsi üzrə hərrac elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə fondun məlumatında qeyd edilib.

    Məlumata əsasən, fond 150 milyon qırğız somu və yaxud 1,7 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsaiti iki lot üzrə yerləşdirməyi planlaşdırır: 9 ay müddətinə 100 milyon qırğız somu və yaxud 1,1 milyon ABŞ dolları və 12 ay müddətinə 50 milyon qırğız somu. Hər iki lot üzrə start faiz dərəcəsi illik 11 % səviyyəsində müəyyən edilib.

    Azərbaycan-Qırğızıstan İnkişaf Fondu 3 milyon ABŞ dolları hərraca çıxarıb - hər biri 1 milyon ABŞ dolları olmaqla üç lot, 12 ay müddətinə və illik 4 % başlanğıc faiz dərəcəsi ilə.

    Hərracın nəticələrinin təsdiqlənməsi müddəti 19 fevral 2026-cı ilədək müəyyən edilib.

    AQİF 2022-ci ildə Azərbaycan və Qırğızıstan hökumətləri arasında imzalanmış saziş əsasında iqtisadi əməkdaşlığı dəstəkləmək və Qırğızıstanda layihələri həyata keçirmək üçün yaradılıb. Fondun nizamnamə kapitalı 100 milyon ABŞ dollarına qədər artırılıb. Fond 5-7 illik müddətə 200 min ABŞ dollarından 20 milyon ABŞ dollarına qədər olan layihələrə investisiya yatırır. Fondun qərargahı Bişkekdə yerləşir.

    Azərbaycan Qırğızıstan Azərbaycan-Qırğızıstan İnkişaf Fondu
    Азербайджано-кыргызский фонд объявил конкурс среди банков на размещение средств

    Son xəbərlər

    12:21

    "S&P": Azərbaycan banklarında özəl sektorun borc yükü region üzrə daha aşağı səviyyədədir

    Maliyyə
    12:20

    Rubio: ABŞ Avropanın güclü olacağına inanır

    Digər ölkələr
    12:07

    Azərbaycan-Qırğızıstan İnkişaf Fondu vəsaitlərin yerləşdirilməsi üzrə banklar arasında müsabiqə elan edib

    Maliyyə
    12:02

    Almaniya klubu Bundesliqadakı rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    12:01

    Əli Əsədov qısamüddətli məzuniyyətə çıxıb

    Daxili siyasət
    12:00

    Bazar günü yağış yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    11:59

    "S&P" Azərbaycanın bank sektorunun qiymətləndirməsini yüksəldib

    Maliyyə
    11:56

    Naxçıvanda bir ailənin altı üzvü dəm qazından zəhərlənib, ölən var

    Hadisə
    11:36

    Rusiya Ukraynaya ballistik raket və 112 PUA ilə hücum edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti